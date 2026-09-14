GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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14.09.2026 09:28:15
Montagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Minus
Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.03 Prozent leichter bei 5’330.78 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.039 Prozent auf 5’330.53 Punkte an der Kurstafel, nach 5’332.59 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’315.52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’331.87 Punkten.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 5’504.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 5’287.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 4’567.56 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7.54 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 4.24 Prozent auf 25.80 GBP), SAP SE (+ 3.48 Prozent auf 183.42 EUR), Roche (+ 2.82 Prozent auf 353.90 CHF), GSK (+ 2.57 Prozent auf 18.16 GBP) und Rheinmetall (+ 2.16 Prozent auf 1’012.00 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-4.24 Prozent auf 138.14 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.90 Prozent auf 76.38 CHF), Siemens (-1.51 Prozent auf 260.65 EUR), Rio Tinto (-1.10 Prozent auf 72.93 GBP) und Intesa Sanpaolo (-0.89 Prozent auf 6.79 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 769’839 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 569.802 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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