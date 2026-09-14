Montagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.15 Prozent tiefer bei 6’252.58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.375 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.256 Prozent auf 6’308.95 Punkte an der Kurstafel, nach 6’325.13 Punkten am Vortag.

Bei 6’308.95 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’239.57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’539.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 6’187.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 5’390.71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.87 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 4.57 Prozent auf 185.36 EUR), Deutsche Börse (+ 2.79 Prozent auf 284.00 EUR), Bayer (+ 2.64 Prozent auf 49.44 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.64 Prozent auf 29.06 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.60 Prozent auf 55.90 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-7.87 Prozent auf 132.90 EUR), Infineon (-7.68 Prozent auf 54.06 EUR), Enel (-2.58 Prozent auf 8.76 EUR), Airbus SE (-2.29 Prozent auf 194.94 EUR) und Siemens (-2.15 Prozent auf 258.95 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’602’839 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569.802 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch