Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge

Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 1.06 Prozent auf 6’236.19 Punkte aufwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.343 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.033 Prozent auf 6’168.43 Punkte an der Kurstafel, nach 6’170.49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’159.17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’236.19 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’173.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 6’523.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’566.53 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.59 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 5.19 Prozent auf 81.00 EUR), Infineon (+ 3.29 Prozent auf 47.26 EUR), Airbus SE (+ 2.46 Prozent auf 201.20 EUR), Deutsche Bank (+ 2.08 Prozent auf 32.22 EUR) und Enel (+ 2.06 Prozent auf 9.80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-0.93 Prozent auf 24.93 EUR), Deutsche Börse (-0.53 Prozent auf 318.30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.35 Prozent auf 567.20 EUR), BMW (-0.34 Prozent auf 59.16 EUR) und BASF (-0.33 Prozent auf 54.10 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’255’520 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 494.723 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.91 erwartet. Mit 7.29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch