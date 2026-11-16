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16.11.2026 12:26:22
Montagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen
Kaum verändert zeigt sich der STOXX 50 aktuell.
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.10 Prozent höher bei 5’528.33 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.060 Prozent auf 5’525.93 Punkte an der Kurstafel, nach 5’522.60 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’534.02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’521.47 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 5’404.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’504.99 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4’806.29 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3.70 Prozent auf 793.80 EUR), Richemont (+ 2.77 Prozent auf 174.15 CHF), Rolls-Royce (+ 1.16 Prozent auf 13.66 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.09 Prozent auf 26.89 EUR) und Novartis (+ 1.00 Prozent auf 135.40 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens (-2.54 Prozent auf 272.30 EUR), Rio Tinto (-1.18 Prozent auf 62.22 GBP), UniCredit (-0.87 Prozent auf 83.00 EUR), Enel (-0.79 Prozent auf 9.88 EUR) und Siemens Energy (-0.49 Prozent auf 130.64 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’761’744 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 515.998 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.23 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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