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31.08.2026 06:37:00
Montage Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Montage Technology äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das vergangene Quartal hat Montage Technology mit einem Umsatz von insgesamt 275.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41.17 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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