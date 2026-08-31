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31.08.2026 06:37:00
Montage Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Montage Technology hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 1.09 HKD gegenüber 0.600 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.16 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41.72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Montage Technology einen Umsatz von 1.52 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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