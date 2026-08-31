Montage Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Montage Technology A präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.95 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.550 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.87 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.41 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch