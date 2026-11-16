Monstarlab stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Monstarlab äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.24 JPY. Ein Jahr zuvor waren 10.77 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.94 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 5.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch