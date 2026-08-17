Monstarlab hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Monstarlab lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.07 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.100 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.96 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch