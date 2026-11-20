Mons Bank A-S gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 11.03 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mons Bank A-S 3.12 DKK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66.5 Millionen DKK – ein Plus von 26.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mons Bank A-S 52.7 Millionen DKK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch