MonotaRO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MonotaRO liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MonotaRO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.12 USD. Im letzten Jahr hatte MonotaRO einen Gewinn von 0.110 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat MonotaRO 613.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 561.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch