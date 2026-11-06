MonotaRO legte Quartalsergebnis vor

MonotaRO lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 USD gegenüber 0.110 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 590.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 550.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch