MonotaRO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MonotaRO hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19.03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16.23 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 94.04 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MonotaRO 81.17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch