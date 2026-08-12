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12.08.2026 06:37:00
Monogatari stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Monogatari lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 71.56 JPY, nach 40.67 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.59 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Monogatari einen Umsatz von 31.34 Milliarden JPY eingefahren.
In Sachen EPS wurden 227.23 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Monogatari 163.09 JPY je Aktie eingenommen.
Der Jahresumsatz wurde auf 151.69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 123.92 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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