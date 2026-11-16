Monogatari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Monogatari präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Monogatari hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 62.69 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49.80 JPY je Aktie gewesen.

Monogatari hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41.57 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch