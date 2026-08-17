monoAI technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

monoAI technology liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat monoAI technology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

monoAI technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 9.09 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.990 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 135.0 Millionen JPY, gegenüber 224.4 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 39.84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch