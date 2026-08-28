Monivent AS Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Monivent AS Registered liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Monivent AS Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Monivent AS Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.030 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Monivent AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 0.3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 61.11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch