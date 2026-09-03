MongoDB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MongoDB hat am 01.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.50 USD, nach -0.580 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 771.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 591.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch