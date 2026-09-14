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14.09.2026 06:37:00
MoneyHero: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MoneyHero äusserte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 15.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 12.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MoneyHero 18.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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