Money Masters Leasing Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Money Masters Leasing Finance hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.01 INR. Im Vorjahresquartal hatte Money Masters Leasing Finance ebenfalls ein EPS von 0.010 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31.42 Prozent auf 3.0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch