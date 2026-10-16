Money Forward,Inc Un präsentierte Quartalsergebnisse

Money Forward,Inc Un hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 111.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch