Money Forward,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Money Forward,Inc Registered stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.01 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -21.460 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.92 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Money Forward,Inc Registered einen Umsatz von 12.07 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch