MONETA Money Bank, as: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MONETA Money Bank, as hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.30 CZK gegenüber 3.50 CZK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat MONETA Money Bank, as 6.93 Milliarden CZK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.06 Milliarden CZK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch