Mondou inaugure sa troisième Zone d'adoption pour chats provenant de refuges à son magasin de Saint-Jean-sur-Richelieu

L'entreprise familiale québécoise continue de s'impliquer dans sa communauté et de contribuer activement à la cause du bien-être animal

MONTRÉAL, le 28 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Mondou est très fière d'inaugurer aujourd'hui sa troisième Zone d'adoption pour chats provenant de refuges à son magasin situé au 989, boulevard du Séminaire Nord, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce magnifique projet a été rendu possible grâce à deux précieux partenaires, soit la SPA Mauricie et Proanima qui construit actuellement son refuge satellite à quelques mètres seulement de la succursale johannaise de Mondou.

Cette nouvelle Zone d'adoption pour chats provenant de refuges sera semblable à celles aménagées au magasin Mondou de Saint-Jérôme, en avril 2019, et à celui d'Anjou, en octobre dernier. Les visiteurs pourront y côtoyer plusieurs chats cohabitant en liberté et en harmonie, dans un espace de vie conçu sur mesure pour eux, là où les caresses sont toujours les bienvenues! En attendant leur famille d'adoption, ces rescapés provenant de la SPA Mauricie vivront des jours heureux dans un vaste condo aménagé pour répondre à leurs besoins, en plus d'être traités aux petits soins par les spécialistes à l'adoption de Mondou qui ont suivi une formation rigoureuse pendant laquelle ils se sont montrés dévoués et passionnés.

Cette initiative s'inscrit dans la mission de Mondou d'encourager l'adoption responsable et de donner une seconde chance aux animaux voués à l'euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges. Afin d'adopter le chat qui correspond le mieux à leur profil, les personnes intéressées seront guidées par un expert qui leur posera différentes questions sur leur style de vie, l'endroit où ils habitent, leurs attentes et leurs goûts.

« L'ouverture de cette troisième Zone d'adoption est un geste de plus qui permet à Mondou de s'impliquer dans sa communauté et de contribuer à une cause qui lui est chère, celle du bien-être animal. Cette action s'ajoute à plusieurs autres que nous menons tout au long de l'année, dont nos campagnes Mondou Mondon au profit des refuges et de MIRA, ainsi que des dons de nourriture pour animaux à différents organismes. En tant qu'entreprise familiale implantée au Québec depuis 1938, Mondou cherche à partager sa passion pour les animaux et faire une différence dans la vie de nos amis à quatre pattes », a déclaré Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE QUÉBÉCOISE DE CŒUR

Depuis sa fondation il y a plus de 80 ans, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. En plus de sa populaire campagne annuelle Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis d'amasser 1,6 million de dollars en 5 ans, l'entreprise québécoise organise depuis trois ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges. Ayant pris fin le 29 juillet dernier, la troisième édition de cette campagne a permis de récolter plus de 125 000 $, pour un total de 406 000 $ en trois ans.

En avril dernier, dans le contexte de la crise de la COVID-19, Mondou a également décidé de redonner à la communauté en remettant une somme de 110 000 $ en produits et cartes-cadeaux aux organismes Moisson ainsi qu'aux refuges pour animaux abandonnés de plusieurs régions du Québec. Grâce à ce geste, Mondou tenait à venir en aide aux propriétaires d'animaux en difficulté et ainsi éviter que ceux-ci soient contraints d'abandonner leur animal pour des raisons financières.

LES POPULAIRES SERVICES DE MONDOU RÉUNIS EN UN SEUL ET MÊME ENDROIT!

En plus de sa nouvelle Zone d'adoption, le magasin Mondou de Saint-Jean-sur-Richelieu met à la disposition de sa fidèle clientèle une foule de services gratuits pour les animaux, dont les populaires Coupe-griffes, Lave-toutou, Pèse-toutou et Service à l'auto. On y retrouve également la vaste gamme de produits qui ont fait la réputation de Mondou, dont plusieurs conçus et fabriqués ici-même au Québec, ainsi que le Marché sous-zéro proposant de nombreuses variétés de nourriture crue pour chats et chiens.

Pour plus d'informations sur la Zone d'adoption pour chats provenant de refuges de Saint-Jean-sur-Richelieu, veuillez communiquer avec nous.

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 68, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 900 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

