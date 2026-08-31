Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 61,99 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'665 Punkten liegt. Bei 61,83 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 62,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 172'088 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 66,63 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,48 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,33 Prozent.

Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,06 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.98 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen.

Mondelez wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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