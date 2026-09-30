Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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30.09.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Mondelez. Zuletzt fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 58,28 USD ab.
Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 58,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,96 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,89 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'027'403 Mondelez-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 66,63 USD. Mit einem Zuwachs von 14,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,25 USD. Dieser Wert wurde am 09.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 12,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 USD belaufen. Am 28.07.2026 lud Mondelez zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 3,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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