Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez verliert am Mittwochnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 58,77 USD ab.
Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 58,77 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'709 Punkten liegt. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 58,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 237'115 Mondelez-Aktien.
Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 11,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,25 USD am 09.01.2026. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 14,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Am 28.07.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 9.36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,13 Prozent gesteigert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,05 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen
Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?
Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mondelez
|
30.09.26
|Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mondelez Aktie News: Mondelez verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: Hätte sich ein Investment in Mondelez vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.08.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Mondelez
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.