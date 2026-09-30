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30.09.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez verliert am Mittwochnachmittag

Mondelez Aktie News: Mondelez verliert am Mittwochnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 58,77 USD ab.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 58,77 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'709 Punkten liegt. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 58,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 237'115 Mondelez-Aktien.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 11,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,25 USD am 09.01.2026. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 14,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Am 28.07.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 9.36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,13 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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