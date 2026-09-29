Mondelez Aktie News: Mondelez am Dienstagabend mit Verlusten

Um 20:26 Uhr ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 59,29 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten realisiert. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,89 USD nach. Bei 58,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'092'120 Mondelez-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 66,63 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 9.36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,13 Prozent gesteigert.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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