Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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29.09.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez gibt am Dienstagnachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 59,61 USD.
Die Mondelez-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 59,61 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'685 Punkten steht. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,89 USD nach. Bei 58,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 321'071 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,77 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 14,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,06 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Mondelez am 28.07.2026. Es stand ein EPS von 1,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9.36 Mrd. USD gegenüber 8.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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