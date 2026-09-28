Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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28.09.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von Mondelez gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 60,10 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 60,10 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'698 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Mondelez-Aktie bis auf 59,82 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 60,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 762'329 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit einem Zuwachs von 10,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,25 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,06 USD. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,20 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,05 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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