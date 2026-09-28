Mondelez Aktie News: Mondelez steigt am Nachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 60,65 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'706 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Mondelez-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,68 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,08 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 160'970 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Bei 66,63 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 9,85 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 51,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Mondelez am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 9.36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.98 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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