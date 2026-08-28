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Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

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28.08.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagabend mit Verlusten

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagabend mit Verlusten

Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 62,23 USD.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 62,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,67 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 62,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 772'213 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,63 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 7,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 USD belaufen. Am 28.07.2026 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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