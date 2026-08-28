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28.08.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Mondelez Aktie News: Mondelez tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Mondelez hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Mondelez-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 62,47 USD.

Mondelez
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Zum Vortag unverändert notierte die Mondelez-Aktie um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel bei 62,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'730 Punkten steht. In der Spitze gewann die Mondelez-Aktie bis auf 62,74 USD. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 62,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 161'644 Mondelez-Aktien.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 6,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,25 USD erreichte der Anteilsschein am 09.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 17,96 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,06 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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