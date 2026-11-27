Um 16:28 Uhr rutschte die Mondelez-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 67,67 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'244 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Mondelez-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,35 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 200'695 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Bei 68,89 USD erreichte der Titel am 17.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,25 USD ab. Mit einem Kursverlust von 24,26 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,04 USD je Mondelez-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 29.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.97 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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