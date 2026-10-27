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27.10.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 62,37 USD abwärts.
Die Mondelez-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 62,37 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,21 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 347'071 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 6,82 Prozent zulegen. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 17,83 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mondelez am 29.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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