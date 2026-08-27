Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 62,90 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'717 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Mondelez-Aktie bis auf 62,12 USD ein. Bei 62,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 461'079 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 5,93 Prozent zulegen. Bei 51,25 USD erreichte der Anteilsschein am 09.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 USD je Mondelez-Aktie. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 9.36 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 8.98 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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