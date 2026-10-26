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26.10.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez tendiert am Abend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 62,76 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 62,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'679 Punkten liegt. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,67 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,47 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 631'288 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 66,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 USD je Mondelez-Aktie. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Mondelez rechnen Experten am 02.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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