Mondelez Aktie News: Mondelez macht am Mittwochabend Boden gut

Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 63,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'673 Punkten liegt. Die Mondelez-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,48 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 506'171 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 66,63 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 5,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.01.2026 (51,25 USD). Mit Abgaben von 18,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,06 USD aus. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 9.36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 8.98 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?

Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte