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26.08.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez gewinnt am Nachmittag

Mondelez Aktie News: Mondelez gewinnt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 63,39 USD.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 63,39 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Mondelez-Aktie bis auf 63,39 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172'955 Mondelez-Aktien.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,10 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 19,15 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,06 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2025. Mondelez gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 03.11.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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