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25.11.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mondelez. Zuletzt konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 67,62 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 67,62 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'998 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mondelez-Aktie bisher bei 68,01 USD. Bei 67,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 343'033 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 68,89 USD erreichte der Titel am 17.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 1,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 24,21 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,04 USD aus. Am 29.10.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent auf 9.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 28.01.2027 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,06 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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