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Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

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25.09.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend auf rotem Terrain

Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Mondelez. Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 60,20 USD.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 60,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'742 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Mondelez-Aktie ging bis auf 60,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 550'490 Mondelez-Aktien.

Bei 66,63 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,67 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,25 USD am 09.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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