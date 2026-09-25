Mondelez Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Mondelez

Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 60,24 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 60,17 USD. Bei 60,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 172'872 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,60 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2025 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,06 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.07.2026 vor. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 USD je Aktie gewesen. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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