Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend mit Kursverlusten

Die Mondelez-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 63,49 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Mondelez-Aktie bei 63,34 USD. Bei 64,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 430'048 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,94 Prozent. Am 09.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,06 USD ausgeschüttet werden. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,20 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9.36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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