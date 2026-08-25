Mondelez Aktie News: Anleger schicken Mondelez am Nachmittag ins Minus

Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 63,51 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Mondelez-Aktie bei 63,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 135'793 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 4,90 Prozent wieder erreichen. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 19,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Am 28.07.2026 hat Mondelez in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.36 Mrd. USD im Vergleich zu 8.98 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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