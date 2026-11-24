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24.11.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Dienstagabend in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Mondelez. Zuletzt sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 66,86 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Mondelez-Papiere um 20:26 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'204 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mondelez-Aktie bisher bei 67,27 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 658'996 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Am 17.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,89 USD an. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 3,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,35 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Mondelez gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,57 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht.
Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,06 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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