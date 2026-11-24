Die Mondelez-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 66,63 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'173 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Mondelez-Aktie bei 66,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,41 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 215'498 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Bei 68,89 USD markierte der Titel am 17.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,39 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,25 USD. Dieser Wert wurde am 09.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,08 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,04 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 29.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,06 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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