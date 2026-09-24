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Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

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24.09.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez tendiert am Abend schwächer

Mondelez Aktie News: Mondelez tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 60,89 USD.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 60,89 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'707 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 60,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,82 USD. Bisher wurden heute 742'730 Mondelez-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 66,63 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 18,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 03.11.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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