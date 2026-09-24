Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Mondelez. Das Papier von Mondelez legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 62,05 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 62,05 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'689 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Mondelez-Aktie bei 62,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,82 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 134'718 Mondelez-Aktien.
Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD an. Mit einem Zuwachs von 7,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 17,41 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,06 USD aus. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen
Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?
Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mondelez
|
16:29
|Mondelez Aktie News: Mondelez am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend kaum verändert (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: Hätte sich ein Investment in Mondelez vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.08.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)