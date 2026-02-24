Mondelez Aktie News: Mondelez präsentiert sich am Abend fester

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 60,77 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'884 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 61,06 USD. Bei 60,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 845'166 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,15 USD) erklomm das Papier am 24.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Am 09.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Am 03.02.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 10.50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 9.60 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 28.04.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Mondelez-Anleger freuen

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone