Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9111 -0.2%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’153 -1.4%  Bitcoin 49’804 -0.4%  Dollar 0.7734 -0.2%  Öl 70.8 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nächster Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
Strategy-Aktie fester: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Übernahmegerüchte lassen PayPal-Aktie klettern: Experten sehen enorme Unterbewertung
HENSOLDT-Aktie im Fokus: Verlängerung von CEO-Vertrag
Stellar: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Plus500 Depot

Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.02.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez präsentiert sich am Abend fester

Mondelez Aktie News: Mondelez präsentiert sich am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Mondelez. Zuletzt wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 60,77 USD nach oben.

Mondelez
46.79 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 60,77 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'884 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 61,06 USD. Bei 60,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 845'166 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,15 USD) erklomm das Papier am 24.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Am 09.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Am 03.02.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 10.50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 9.60 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 28.04.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Mondelez-Anleger freuen

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten