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23.11.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez verteidigt Stellung am Abend
Die Aktie von Mondelez zeigt am Montagabend wenig Änderung. Im NASDAQ-Handel kam die Mondelez-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 66,31 USD.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Mondelez-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 66,31 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'252 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Mondelez-Aktie bis auf 66,35 USD. In der Spitze büsste die Mondelez-Aktie bis auf 65,22 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 65,56 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 806'456 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Bei 68,89 USD erreichte der Titel am 17.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 3,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 29,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,04 USD. Mondelez liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,06 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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